ليلة ’’اجتياح’’ مرآب السنك.. تقرير فرنسي يتحدث عن هجوم ’’القوة المجهولة’’

2019/12/12 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الوكالة الفرنسية “فرانس برس” تقريراً تحدثت فيه عن ما تعرض له المتظاهرون المرابطون في مرآب السنك يوم الجمعة الماضي، بعد دخول قوة مجهولة إلى ساحتي الوثبة والخلاني تستقل عجلات رباعية الدفع ومركبات طويلة، وفتحت النار على المتواجدين في الساحتين ومرآب السنك.الوكالة الفرنسية قالت في تقريرها إنه “بعد حوالي ساعة من بدء المسلحين بمهاجمة […]

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