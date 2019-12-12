الصالحي يكشف عن أهم النقاط المختلف عليها في قانون الانتخابات

2019/12/12 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، اليوم الخميس، عن أهم النقاط المختلف عليها في قانون الانتخابات الجديد.

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