إنطلاق الإنتخابات البريطانية الحاسمة لبريكست

2019/12/12 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح الخميس في المملكة المتحدة، في انتخابات عامة مبكرة حاسمة لمسألة خروج البلد من الاتحاد الأوروبي.

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