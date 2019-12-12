آمر اللواء 26 بالحشد يمنح صلاحيات إضافية للقيادة الميدانية

2019/12/12 | 11:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح امر اللواء 26 بالحشد الشعبي ميثم الزيدي، الخميس، صلاحيات إضافية للقيادة الميدانية، بسبب تكرار تعرضات داعش ضد الحشد والقوات الامنية.وقال الزيدي على هامش تفقده لقاطع مسؤولية اللواء في ناحية النخيب وجنوب غرب كربلاء المقدسة “كان لنا اليوم جلسة مع قيادات اللواء وناقشنا الخطط الأمنية والعسكرية، وأصدرنا توجيهات وصلاحيات أكثر بسبب ما تشهده بعض

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