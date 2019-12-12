2019/12/12 | 11:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستطيع الكلاب جلب السعادة والحب لصاحبها، ولكنها قد تجلب إليه التهابات غريبة أيضا، مثل ما حدث مع امرأة قعيدة على كرسي متحرك.وأصيبت امرأة لم يكشف عن هويتها، تبلغ 86 عاما، من إسرائيل، بعدوى بكتيرية بعد أن لعق جروها قدميها، في العام الماضي، وفقا لتقرير نشر حديثا.وتوجهت المرأة إلى المستشفى بعد أن أصيبت بالحمى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلب يلعق أقدام صاحبته ويسبب لها عدوى نادرة وخطيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلب يلعق أقدام صاحبته ويسبب لها عدوى نادرة وخطيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلب يلعق أقدام صاحبته ويسبب لها عدوى نادرة وخطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).