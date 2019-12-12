أرامكو.. أول شركة بالتاريخ بقيمة سوقية تريليونا دولار

2019/12/12 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت شركة "أرامكو" السعودية أول شركة بالتاريخ تبلغ قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، حسب أرقام حديثة أظهرتها بيانات "رفينيتيف".

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