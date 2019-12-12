2019/12/12 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية في مطلع الأسبوع في حين واصل البلاديوم موجة صعود قياسية بدعم من مخاوف بشأن زيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغير طفيف في الذهب مع قرب موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغير طفيف في الذهب مع قرب موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).