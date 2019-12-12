العميري : قانون الانتخابات عطل التصويت على قوانين مهمة

2019/12/12 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن سائرون غايب العميري ، اليوم الخميس، أن الكثير من القوانين مطروحة حالياً داخل قبة البرلمان لكن هذه القوانين معطلة لما بعد إقرار قانون الانتخابات.

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