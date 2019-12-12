الكيوكوشنكاي العراقية في بلاروسيا

2019/12/12 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي دورة تدريبية وتحكيمية في بلاروسيا لرفع المستوى الفني والتحكيمي للعبة .

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