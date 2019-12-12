“فيسبوك” في قلب فضيحة جديدة.. والشركة تتصرف سريعا

2019/12/12 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت شركة “فيسبوك” لفضيحة جديدة حاولت احتوائها بالاستغناء عن خدمات المتسبب بها، حسبما كشفت تقارير صحفية.وتتعلق الأزمة بموظف في الشركة العملاقة، تلقى رشوة بآلاف الدولارات مقابل استعادة حساب “محظور”، لتتوالى بذلك فضائح الشبكة الاجتماعية الأوسع انتشارا، خلال الآونة الأخيرة.وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الموظف، الذي لم يكشف اسمه، كان يعمل في مكتب “فيسبوك” […]

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