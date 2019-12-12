1.7 مليار دولار استيرادات العراق من المواد الطبية في 2018

2019/12/12 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أستورد العراق مواد طبية خلال العام 2018 بأكثر من 1.7 مليار دولار، وجاءت الامارات في مقدمة الدول المصدر لتلك المواد اليه.

واحتلت الادوية الحصة الاكبر من المواد الطبية المستوردة بواقع 84%.

وحلت الامارات العربية المتحدة المركز الاول كاكثر بلد مصدر للمواد الطبية وبواقع 46% من قيمة مجمل تصدير اكثر 15 بلد ثم المملكة المتحدة بواقع 10% ثم تركيا فايران.

ومازال القطاع الصناعي الطبي العراقي ضعيفاً ولا يشكل اكثر من 1% من مجمل احتياجات العراق للمواد الطبية المختلفة وبالرغم من توفر الكثير من مصانع المواد الطبية الا ان ضعف التسويق وعدم الاهتمام بجودة المنتوجات حال من قدرتها على التنافس مع المواد الطبية المستوردة حتى في ابسط مودها مثل الشاش الطبي ومواد الاسعاف الاولية.

الصناعات الدوائية يمكن ان تكون عاملا مهما في رفد الاقتصاد العراقي بفرص العمل المباشرة وغير المباشرة والمساهمة في نمو الاقتصاد العراقي غير النفطي.

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