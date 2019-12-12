وزير النفط يكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق النفطي مع كردستان

2019/12/12 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

كشف وزير النفط ثامر الغضبان، تفاصيل جديدة، بشأن الاتفاق النفطي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وقال الغضبان في تصريح صحفي تابعته "العهد ينوز"،اليوم

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