2019/12/12 | 11:16 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اللجنة المالية: موازنة 2020 الاتحادية ستكون مؤقتة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 11:16.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية: موازنة 2020 الاتحادية ستكون مؤقتة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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