هل تعود بوينج ماكس للسماء؟.. السؤال الأهم بعالم الطيران خلال 2020

2019/12/12 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت قضية عودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى السماء التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، التي أعلنت سلطات الطيران المدني العالمية ومجموعة من شركات الخطوط الجوية العالمية، تعليق استخدامها بعد تحطم طائرة من النوع نفسه بالخطوط الجوية الإثيوبية، والتي راح ضحيتها 157 شخصًا في مارس الماضي، سبقه تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة […]

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