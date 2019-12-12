النزاهة: السجن سبع سنوات لمدير بعثة مشروع صيانة زقورة ’’عكركوف’’

2019/12/12 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الخميس (12 كانون الأول 2019)، سبب انسحاب الكتل الكردية من جلسة البرلمان في يوم أمس.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انسحاب الكتل الكردستانية من جلسة أمس، هي بسبب ا

بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران المتزايدة لزعزعة استقرار المنطقة، متوعدا إياها بالرد الحاسم.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس (12 كانون الأول 2019)، تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل على تسليم كردستان 250 برميل نفط يومياً إلى شركة سومو.

وقال الغضبان في تصريح لصحيفة "الصباح" ش

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