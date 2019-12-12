اليكم تفاصيل ما حدث بساحة الوثبة في بغداد..

2019/12/12 | 11:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي، الخميس، تفاصيل ما حصل داخل احد المخازن التجارية في ساحة الوثبة وسط بغداد....

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