McLaren تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات الرياضية

2019/12/12 | 11:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة McLaren، الشهيرة بتطوير المركبات السريعة والقوية، لإطلاق سيارة جديدة لتنافس فيها أهم سيارات السباق في العالم.وستزود هذه السيارة، التي ستحمل رمز 620R، بمحرك توربيني قوي بـ 8 أسطوانات، وسعة 3.8 ليتر قادر على توليد عزم يساوي 620 حصانا، أي بعزم أكبر بـ 50 حصان من عزم محركات سيارات 570S الشهيرة من McLaren.

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