2019/12/12 | 11:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الفيزياء الفلكية من بولندا وجمهورية التشيك، سببا محتملا لومضات غاما الفضائية الغامضة وهي ظاهرة كونية لم تكتشف آلية حدوثها بصورة نهائية حتى الآن.ويفيد موقع arXiv.org، بأن الباحثين يفترضون أن مصدر ومضات غاما الفضائية هو انفجار نجم، تتحول نواته بعد انهيارها إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود.وأن مادة النجم المنفجر التي كانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف سبب الإشارات الفضائية الغامضة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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