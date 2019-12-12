مسؤولون عراقيون ساهموا بقتل المتظاهرين.. عقوبات أميركية تلاحقهم

2019/12/12 | 11:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق قدَّم معهد “#واشنطن” لدراسات الشرق الأدنى مجموعة أسماء لمسؤولين بارزين وقادة “#ميليشيات” عراقيين، قال إنهم متورطون بقمع #الاحتجاجات وعلى الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة بحقهم.ومن […]

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