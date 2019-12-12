اندونسيا:اكتشاف أقدم عمل فني في التاريخ

2019/12/12 | 11:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر باحثون على ما يعتقد أنه أقدم عمل فني معروف في التاريخ حتى الآن، وذلك داخل كهف في جزيرة إندونيسية، حسبما كشفت تقارير صحفية.ويجسد العمل الفني مطاردة بين صيادين “أشباه بشر” وحيوانات برية، ويعتقد أنه رسم قبل نحو 44 ألف عام في جزيرة سولاويسي، وفقا لفريق علمي قاده الباحثان ماكسيم أوبرت وآدم بروم.كما

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