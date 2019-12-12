2019/12/12 | 11:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرقت ممرضة باكستانية من محافظة بلوتشستان من مستشفى الولادة طفلة حديثة الولادة وسلمتها لخالتها العاقر.وتفيد BBC News، بأنه وفقا لتقرير الشرطة، في يوم 4 ديسمبر، رافق عبد الحميد زوجته الحامل جميلة بيبي، إلى مستشفى مدينة لورالائي.وبعد أن وضعت مولودها سلمت لهما طفلة حديثة الولادة وسمح للزوج بأخذ زوجته وطفلتهما والعودة إلى المنزل.ويقول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممرضة تسرق رضيعة والشرطة تتدخل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممرضة تسرق رضيعة والشرطة تتدخل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممرضة تسرق رضيعة والشرطة تتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).