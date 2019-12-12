سائرون النيابية: اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية والفائز الأعلى اصواتا

2019/12/12 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة سائرون النيابية أن اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وقالت الكتلة في بيان إن تحالف سائرون مع تعدد الدوائر وان يكون الفائز الاعلى أصواتا، على ان تكون الدائرة على مستوى القضاء، وذلك هو الاقرب للشارع العراقي ومطالب الجماهير لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاعلى أصواتا.

وأشارت الكتلة الى وجود خلافات فنية حصلت لدى البعض خاصة لدى اللجنة القانونية بتحديد ماهية الدائرة الانتخابية، مطالباً اللجنة القانونية بأن تعيد الصياغات بطريقة فنية لكي يتم عرضها للتصويت.

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