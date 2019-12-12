برلمان كوردستان يتسلم مشروع الإصلاح ويستعد لإقراره

2019/12/12 | 11:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسته يوم الأربعاء على القانون وأحاله الى البرلمان – صورة: برلمان كوردستان

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