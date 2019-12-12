إيران تدعو قطر للمشاركة بمناورات عسكرية

2019/12/12 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصل قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني حسين خانزادي الى العاصمة القطرية الدوحة واجتمع مع قائد القوة البحرية مساء الاربعاء.

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