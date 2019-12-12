مصرف الرافدين يبشر العسكريين

2019/12/12 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، استعداده لشمول العسكريين الموطنة رواتبهم على المصرف بالقروض.

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