الحكم بالسجن سبع سنوات بحق مسؤول عراقي

2019/12/12 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة النزاهة يوم الخميس تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ رئيس بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف، مُبيِّنةً إحداثه ضرراً عمدياً بالمال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى قيام المُدان بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، عبر ارتكابه مخالفات أثناء ممارسة مهام رئاسة بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف وأسيجتها، لافتة إلى تسلمه سلفاً مالية من وزارة الثقافة؛ لصيانة الزقورة وعدم تسديد ما بذمته من سلف تصل إلى أكثر من مليار دينار وربع المليار.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيّ لوزارة الثقافة الذي طلب الشكوى بحق المتهم والتحقيق الإداري الذي تضمن مقصريته وإحالته للقضاء، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروبه.

وبينت أن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن بحقِّ المُدان مُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقِّه، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، والاحتفاظ لــ(وزارة الثقافة) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة

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