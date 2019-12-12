مصرف الرشيد يوقع عقداً مع الداخلية لتوطين رواتب منتسبي الوزارة

2019/12/12 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، أنه وقع عقداً مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها.وقال المصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إنه بعد توقيع العقد سيتمكن منتسبي الداخلية من استلام رواتبهم “الكترونياً عبر ادوات الدفع الالكتروني بطاقات (نخيل) ماستر كارد”.وأضاف إن “العقد تم توقيعه بتاريخ 9/12/2019 عن المصرف انعام سباهي علي وكيل المدير العام

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