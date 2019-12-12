اليابان ترسل مساعدات الى كورد سوريا: لحين تقديم العملية السياسية

2019/12/12 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة مالية لمناطق شمال شرق سوريا اثر الازمة الانساية بعد توغل الجيش التركي والفصائل التابعة له الى غرب كوردستان.

وقالت الحكومة في بيان لها ان "المساعدات تشمل مجالات الصحة والخدمات للنازحين"، لافتة الى انها "ستواصل تقديم المساعدات لحين تقدم العملية السياسية في سوريا".

يشار الى الن الهجوم التركي على المناطق الكوردية في سوريا، أسفر عن نزوح جماعي واسع منها.

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