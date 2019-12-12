برلمان كوردستان يتسلم مشروع قانون الاصلاح ويعقد جلسة للتصويت عليه

2019/12/12 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارسل مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الخميس مشروع قانون الإصلاح حول التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الى البرلمان.

وسلمت وزير الاقليم لشؤون البرلمان فالا فريد اليوم، رئاسة برلمان الاقليم مشروع القانون.

وقال مصدر برلماني ان البرلمان سيعقد جلسة يوم الاثنين بتاريخ 16 -12 - 2019 لقراءة مشروع القانون قراءة اولى.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد عقد امس الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالبني حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور خلال الجلسة.

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