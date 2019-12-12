2019/12/12 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الأمين المالي للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد السباحة سرمد عبد الاله، ميزانية اللجنة بـ”المبهمة”، فيما تحدث عن “لوبي حكومي عمل على تحطيم” اللجنة الأولمبية.وقال عبد الاله خلال الاجتماع الأول بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في فندق بابل، إنه “كان هناك لوبي حكومي عمل على تحطيم اللجنة الأولمبية، والشعب رفض الحكومة التي تعاملت بفوقية مع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الاله: كان هناك لوبي حكومي عمل على تحطيم اللجنة الأولمبية المركز الخبري الوطني.

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