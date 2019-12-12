الرافدين يعلن استعداده لشمول العسكريين الموطنة رواتبهم بالقروض

2019/12/12 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، استعداده لشمول العسكريين الموطنة رواتبهم في المصرف بالقروض.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المؤسسات الأمنية مازالت في طور اختيار المصرف المراد توطين رواتبهم عليه، لذلك فإن مصرف الرافدين مستعد لاستقبال طلباتهم لغرض توطين رواتبهم ومن ثم منحهم السلف".

وأضاف البيان، أن "تعليمات الحكومة والبنك المركزي في ما يخص عملية التوطين واضحة، وهي أن تمنح للموظف الحرية الكاملة في اختيار المصرف لغرض توطين الراتب العسكري".

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