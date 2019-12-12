أرامكو السعودية تتجه لبلوغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار يوم الخميس

2019/12/12 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز عشرة بالمئة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار حين يبدأ التداول على أسهمها يوم الخميس.

وارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ عشرة بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض يوم الأربعاء، لتغلق عند 35.2 ريال مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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