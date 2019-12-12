القبض على متهمين اثنين بسرقة دار في بغداد

2019/12/12 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة مبلغ ومصوغات ذهبية في منطقة البياع ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تم القاء القبض على متهمين اثنين وبعد التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره (سبعة عشر الف واربعمائة دولار امريكي ومصوغات ذهبية) من داخل دار في منطقة البياع".

وأضافت ان "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٤٤ ق.ع)"، مبينة انه "تم اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".

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