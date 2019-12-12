2019/12/12 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك عجزا في الإمدادات العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 0.4 %، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت واحدا بالمئة يوم أمس الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 0.2 %، إلى 58.88 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8 % في الجلسة السابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط بفعل توقع أوبك بعجز في الإمدادات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط بفعل توقع أوبك بعجز في الإمدادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).