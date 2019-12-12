اندلاع حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة‎

2019/12/12 | 12:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت وكالات أنباء روسية أن النيران نشبت في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، (أدميرال كوزنيتسوف)، اليوم الخميس، خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، وأن مصير ثلاثة أشخاص غير معروف.

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