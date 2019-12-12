الشيخ الامين متسائلا: الى متى تستمر الفوضى وانتشار الميليشيات القذرة؟

2019/12/12 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اشار الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في تساؤل له عن انتشار الفوضى والمليشيات القذرة وامكانية استمرارها.

وقال الخزعلي

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