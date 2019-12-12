تجمع المهنيين السودانيين: سيحاكم كل من شارك في فض الاعتصام

2019/12/12 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين "مولانا اسماعيل التاج" على ضرورة حماية الشهود وسرية التقارير في مرحلة جمع المعلومات الخاصة بلجنة التحقيقات في مجزرة فض الاعتصام.

وقال

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