العطار: إطلاق مبادرة مالية وإسقاط الديون كفيل بتطوير القطاع الصناعي

2019/12/12 | 12:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, السوم الخميس، إن تقويم ونجاح الواقع الصناعي في العراق يتطلب عدة أمور يجب تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.

وقال العطار في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "السياسة الصناعية المقبلة يجب أن تركز على بناء القدرات المحلية لتمويل تطوير القطاعات المحلية في التصنيع, إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم برامج خدمات الاستشارة والتمويل".

وأضاف ان "البنك المركزي العراقي عليه أطلاق، مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة أن وجدت".

ودعا العطار إلى "أطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي لتتماشى مع الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، وتهيئة البنية التحتية وإتمام كافة العوامل المتعلقة بدعم المنتوج الوطني".

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