القبض على 9 مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى

2019/12/12 | 12:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ديالى، اليوم الخميس، القبض على تسعة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "خلال الممارسات الامنية في تنفيذ اوامر القاء القبض القضائية قيادة شرطة ديالى ألقت القبض على تسعة مطلوبين على قضايا ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من الناحية حيث القى قسم شرطة بهرز".

واضافت انه "تم القبض على مطلوب واحد وفق المادة ٤ارهاب كما القت مفارز وشعب قسم مكافحة الاجرام القبض على ثمانية مطلوبين على قضايا جنائية متعددة"، مشيرةً الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء".

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