قتيبة الجبوري يطالب بسحب يد وزيرة التربية لتلاعبها بالدرجات الوظيفية في صلاح الدين

2019/12/12 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، بسحب يد وزيرة التربية وطردها من الوزارة فوراً لقيامها بالتلاعب بالدرجات الوظيفية والتعيينات وتفشي الفساد في الوزارة بشكل كبير خلال شهر من استلامها منصبها .

وقال الجبوري في بيان ان سرقة التعيينات المخصصة لأبناء محافظة صلاح الدين ظلم كبير يضاف الى ما تعرضوا له من ظلم الارهاب، بل هو أشد من ظلم داعش مبينا ان الفساد الذي حصل في وزارة التربية خلال الشهر الذي تولت فيه هذه الوزيرة منصبها يعادل الفساد الموجود في كل وزارات ومؤسسات الدولة طيلة الستة عشر عاماً الماضية، وكل يوم تستمر فيه هذه الوزيرة في منصبها يزداد حجم الدمار في المنظومة التربوية.

وشدد الجبوري على اهمية تدخل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية والجهات الرقابية كافة بإيقاف هذه التعيينات التي تمت سرقتها ظلماً من ابناء محافظة صلاح الدين، وتم ترتيبها وفق صفقة سياسية أبرمت مع الوزيرة وتم منحها لجهة سياسية محددة”.

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