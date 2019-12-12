2019/12/12 | 12:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة زينة، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” وهى داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات وتودع عام 2019.وعلقت زينة على الصورة قائلة: “نودع عام 2019 ونحمد الله على كل شيء”.وظهرت زينة فى الصورة وهى فى مستشفى ووجهها مليء بالكدمات واتضح أنها صورة من عمل لها.كانت زينة أعلنت من قبل عن تعرضها إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات..



زينة تودع عام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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