2019/12/12 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نشرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (12 كانون الأول 2019)، صورة لتعليق أحد ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صفحة مقربة من الصدر تنشر صورة لتعليق شخص في ساحة الوثبة وتطالب بتقديم ’’الارهابيين’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صفحة مقربة من الصدر تنشر صورة لتعليق شخص في ساحة الوثبة وتطالب بتقديم ’’الارهابيين’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).