بالوثائق..احتيال رسمي بوزارة الكهرباء والفساد يتخطى مرحلة “الجنونية”

2019/12/12 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق” على وثائق تبين تفاوتاً بقدرة وكفاءة وحدات غازية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث ادخلت وزارة الكهرباء محطات تعمل بكفاءة متدنية دون ان تراعي الوزارة الاجواء التشغيلية عند ادخال هذه المحطات الى الخدمة.وطبقا لمختصين فأن” الدورات المركبة تكون مجدية للمحطات الغازية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة ٥٠٠ ميغا واط فما فوق الأفضل من ناحية […]

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