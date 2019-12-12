2019/12/12 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تعلن اخر احصائية للعائدين الى الخدمة من المفسوخة عقودهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 13:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تعلن اخر احصائية للعائدين الى الخدمة من المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تعلن اخر احصائية للعائدين الى الخدمة من المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).