اتحاد الملاكمة يقيم معسكرا داخليا لمنتخباته تحضيرا للاستحقاقات المقبلة

2019/12/12 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي للملاكمة إقامة معسكر تدريبي داخلي لمنتخبي الناشئين والمتقدمين في بغداد تحضيراً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

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