دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الرابع/ 5

2019/12/12 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في الخريف المستهل سبعينيات القرن التاسع عشر، بينما الموجة الأولى من الأمطار تهاجم السفحَ لتطرد آخر المصطافين المتنعمين، القادمين من دمشق، كانت والدة سارة تهنئ نفسها بالحصول على الحرية مع طفلين في كنفها.حقاً إن طليقها سبقَ واستفاد جملة وافرة من المال، بعيداً عن رقابة صاحبته، لكنها لم تفرط بأيّ من أملاكها وعقاراتها، سواءً المورّثة من الأم أو الأب.هذه المرأة، القوية الشكيمة والشديدة المراس، لم تكن ......

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