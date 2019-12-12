أفنان القاسم - أمريكا تحب المملكة 2

2019/12/12 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أهدمُ المدنَوأبني الدولَأهدمُ وأبنيأبني المدنَوأهدمُ الدولَأبني وأهدمُأهدمُ الكواكبَوأبني السمواتَأهدمُ وأبنيأبني الكواكبَوأهدمُ السمواتَأبني وأهدمُأهدمُ البحارَوأبني القارَّاتَأهدمُ وأبنيأبني البحارَوأهدمُ القارَّاتَأبني وأهدمُأهدمُ الجبالَوأبني الثُّريَّاتَأهدمُ وأبنيأبني ا......

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