رياض حسن محرم - مسلسل ممالك النار kingdoms of fire .. واحتلال الأتراك لمصر

2019/12/12 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم المسلسل من 15 حلقة، يتناول في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وهو من تأيف " محمد سليمان عبدالمالك" المصرى، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر، المسلسل من إنتاج شركة "جينو ميديا" الإماراتية وبطولة عدد من الفنانين العرب على رأسهم الممثل "محمود نصر" فى دور سليم الأول و"خالد النبوى" فى دور طومان باى، وتم تصويره فى تونس.شاهدت معظم حلقات ذل......

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