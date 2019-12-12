العطار: إطلاق مبادرة مالية وإسقاط الديون وتأهيل البنى التحتية كفيلة بتطوير القطاع الصناعي

2019/12/12 | 13:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار, الخميس، إن تقويم ونجاح الواقع الصناعي في العراق يتطلب عدة أمور

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