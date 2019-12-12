2019/12/12 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعلن قبول أكثر من ألف طالب بالجامعات والكليات الاهلية ضمن المنحة المجانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن قبول أكثر من ألف طالب بالجامعات والكليات الاهلية ضمن المنحة المجانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن قبول أكثر من ألف طالب بالجامعات والكليات الاهلية ضمن المنحة المجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).